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23 минуты назад

Aerosmith отменили европейское турне из-за пандемии

Рок-группа Aerosmith отменила европейское турне, которое должно было состояться в июне и июле 2022 года, из-за пандемии, сообщает в Facebook организатор концерта - компания SAV Entertainment.

Aerosmith отменили европейское турне из-за пандемии
Фото: AerosmithAerosmith

Российский концерт тура должен был пройти в Москве на центральном стадионе "Динамо". Возврат билетов осуществляется у билетных операторов, у которых они были приобретены, в установленном законом порядке.

"Наша команда внимательно следила за ситуацией с распространением COVID-19 и сопутствующими ограничениями и пришла к выводу, что мы не сможем провести концерты в Европе. Здоровье и безопасность наших фанатов являются для нас главными приоритетами. Мы очень надеемся, что зажжем вместе в ближайшем будущем и совсем скоро сможем вернуться к вам с хорошими новостями", - приводят организаторы сообщение музыкального коллектива.

Европейское турне Aerosmith, посвященное 50-летнему юбилею группы, изначально должно было пройти в 2020 году, но дважды переносилось из-за распространения коронавирусной инфекции. Последнее выступление группы в Москве состоялось весной 2017 года, тогда турне Aero-Vederci Baby! должно было стать прощальным. Ранее сообщалось, что Måneskin не приедут в Россию из-за пандемии.

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