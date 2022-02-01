Aerosmith отменили европейское турне из-за пандемии

"Наша команда внимательно следила за ситуацией с распространением COVID-19 и сопутствующими ограничениями и пришла к выводу, что мы не сможем провести концерты в Европе. Здоровье и безопасность наших фанатов являются для нас главными приоритетами. Мы очень надеемся, что зажжем вместе в ближайшем будущем и совсем скоро сможем вернуться к вам с хорошими новостями", - приводят организаторы сообщение музыкального коллектива.