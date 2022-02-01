Aerosmith отменили европейское турне из-за пандемии

Рок-группа Aerosmith отменила европейское турне, которое должно было состояться в июне и июле 2022 года, из-за пандемии, сообщает в Facebook организатор концерта - компания SAV Entertainment.
Российский концерт тура должен был пройти в Москве на центральном стадионе "Динамо". Возврат билетов осуществляется у билетных операторов, у которых они были приобретены, в установленном законом порядке.
"Наша команда внимательно следила за ситуацией с распространением COVID-19 и сопутствующими ограничениями и пришла к выводу, что мы не сможем провести концерты в Европе. Здоровье и безопасность наших фанатов являются для нас главными приоритетами. Мы очень надеемся, что зажжем вместе в ближайшем будущем и совсем скоро сможем вернуться к вам с хорошими новостями", - приводят организаторы сообщение музыкального коллектива.
Европейское турне Aerosmith, посвященное 50-летнему юбилею группы, изначально должно было пройти в 2020 году, но дважды переносилось из-за распространения коронавирусной инфекции. Последнее выступление группы в Москве состоялось весной 2017 года, тогда турне Aero-Vederci Baby! должно было стать прощальным. Ранее сообщалось, что Måneskin не приедут в Россию из-за пандемии.