Экс-возлюбленный балерины Анастасии Волочковой подтвердил информацию о расставании с артисткой. Сергей Кузнецов записал видео, в котором сообщил, что написал бывшей приме Большого театра о своем намерении разойтись.
«Да, мы действительно расстались. Я вчера еще написал ей об этом. Вот. Просто хочу сказать, что человек совершил такие поступки, за которые я не прощаю», – рассказал Кузнецов.
По словам бывшего бойфренда, он увидел, «человека, изображающего жертву».
«Нормальные люди после таких вещей извиняются либо молчат», – заявил мужчина.