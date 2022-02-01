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1 час назад

Бойфренд Волочковой рассказал на видео о расставании с ней

Экс-возлюбленный балерины Анастасии Волочковой подтвердил информацию о расставании с артисткой. Сергей Кузнецов записал видео, в котором сообщил, что написал бывшей приме Большого театра о своем намерении разойтись.

«Да, мы действительно расстались. Я вчера еще написал ей об этом. Вот. Просто хочу сказать, что человек совершил такие поступки, за которые я не прощаю», – рассказал Кузнецов.

По словам бывшего бойфренда, он увидел, «человека, изображающего жертву».

«Нормальные люди после таких вещей извиняются либо молчат», – заявил мужчина.

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