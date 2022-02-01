Харламов ответил на слухи о краже идеи Comedy Club

Комик Гарик Харламов ответил на слухи, что идея шоу Comedy Club была украдена когда-то у телевизионных программ из США. В интервью Даше Исаевой для ее YouTube-канала он заявил, что у них была «вообще уникальная история».

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«В Америке — это стендап. Выходит юморист, читает, выходит следующий. И так далее. Comedy Club у нас — это вообще уникальная история. У нас и музыка, и миниатюры. Пойди и найди миниатюру в Америке. И стендап в его первозданном виде. У нас сборная солянка. Кто-то любит Волю, кто-то — Родригеза, кто-то — Марину Кравец», — заявил Харламов.

Напомним, что Comedy Club — российское юмористическое шоу, которые выходит на телеканале ТНТ с 23 апреля 2005 года. Программа до сих пор сохраняет высокие рейтинги, а также начала выходить на YouTube и Premier.