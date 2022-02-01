В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 77.47EUR 86.50
Войти в почту
27 минут назад

Харламов ответил на слухи о краже идеи Comedy Club

Комик Гарик Харламов ответил на слухи, что идея шоу Comedy Club была украдена когда-то у телевизионных программ из США. В интервью Даше Исаевой для ее YouTube-канала он заявил, что у них была «вообще уникальная история».

Харламов ответил на слухи о краже идеи Comedy Club
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Америке — это стендап. Выходит юморист, читает, выходит следующий. И так далее. Comedy Club у нас — это вообще уникальная история. У нас и музыка, и миниатюры. Пойди и найди миниатюру в Америке. И стендап в его первозданном виде. У нас сборная солянка. Кто-то любит Волю, кто-то — Родригеза, кто-то — Марину Кравец», — заявил Харламов.

Напомним, что Comedy Club — российское юмористическое шоу, которые выходит на телеканале ТНТ с 23 апреля 2005 года. Программа до сих пор сохраняет высокие рейтинги, а также начала выходить на YouTube и Premier.

Ранее избранница юмориста Харламова, актриса Катерина Ковальчук, появилась на премьере комедии Александра Баршака «День слепого Валентина» в компании коллеги Павла Рассомахина. Таким образом Ковальчук снова подогрела слухи о расставании с комиком, хотя сами звезды никак не комментируют их отношения.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители