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1 час назад

Безрукова рассказала о состоянии Куравлева перед смертью

Актриса Ирина Безрукова вспомнила, как выглядел актер Леонид Куравлев незадолго до смерти. В своем Instagram она рассказала, что недавно была в медицинском центре, где лежал артист, и в администрации ей предложили зайти к нему.

Безрукова рассказала о состоянии Куравлева перед смертью
Фото: ТАССТАСС

«Мы постучали и вошли к нему в комнату. Но он задремал, и, конечно же, я не стала его тревожить. Только обратила внимание, что выглядел он очень опрятно и вполне хорошо», — отметила Безрукова.

По словам актрисы, когда Куравлев поступил в центр, он не мог даже ходить. У актера наблюдалась положительная динамика, и Безрукова уверена, что если бы не пневмония, то актер вернулся бы обратно в семью.

«Не описать словами насколько обидно и жалко терять великих людей, особенно, когда они уходят из-за болезни! Последние годы забрали так много жизней самой легендарной эпохи!», — заключила она.

Напомним, что 30 января актер Леонид Куравлев скончался в возрасте 85 лет. Причиной смерти легендарного артиста стала остановка сердца. Прощание с артистом состоится 1 февраля, похоронить Куравлева должны на Троекуровском кладбище.

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