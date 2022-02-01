Певица и музыкант Диана Арбенина отчитала охранников во время своего концерта в Казани .

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» прервала выступление и обратилась к обеспечивавшим меры безопасности сотрудникам из-за того, что зрителям не позволили танцевать возле сцены. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалась снятая очевидцами запись с мероприятия.