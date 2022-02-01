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1 час назад

Диана Арбенина отчитала охранников на концерте. Видео

Певица и музыкант Диана Арбенина отчитала охранников во время своего концерта в Казани.

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» прервала выступление и обратилась к обеспечивавшим меры безопасности сотрудникам из-за того, что зрителям не позволили танцевать возле сцены. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалась снятая очевидцами запись с мероприятия.

«Я не хочу стоять и наблюдать людей, которые, как пришпиленные, сидят прибитые к своим креслам. Они молодые, они хотят реагировать», – заявила Арбенина.

После слов рок-исполнительницы охрана пустила ее поклонников к сцене.

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