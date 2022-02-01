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53 минуты назад

Мать Тимати публично унизила Анастасию Решетову из-за того, что она не занимается воспитанием сына

Мать Тимати Симона не скрывает того, что обожает Алену Шишкову и не сильно любит Анастасию Решетову. Она пытается держать себя в руках, но не всегда получается скрыть своих эмоций по отношению к девушке.

Мать Тимати публично унизила Анастасию Решетову
Фото: InstagramInstagram

Так, Симона неоднократно говорила о том, что Решетова не дает ей видеться с внуком, хотя с Алисой они проводят довольно много времени вдвоем. Симона рассчитывала, что возьмется за воспитание Ратмира, в том числе. А недавно она заявила, что любит Алису больше, чем Ратмира, так как видит ее чаще.

В итоге Симона решила добить Решетову и намекнула на то, что Анастасия – плохая мать, а воспитанием ее ребенка занимаются няни.

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Подписчики спросили Симону, почему Ратмир так хорошо разговаривает, ведь ему всего два года. Симона подчеркнула, что малыш – способный мальчик, а еще, видимо, няни Ратмира стараются.

Ждем ответа Решетовой на такой выпад. Кстати, в последнее время Настя явно увлечена своей личной жизнью, ведь живет на две страны – в России и в ОАЭ. По слухам, в Дубае она проводит время с новым возлюбленным.

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