Мать Тимати публично унизила Анастасию Решетову

Мать Тимати Симона не скрывает того, что обожает Алену Шишкову и не сильно любит Анастасию Решетову. Она пытается держать себя в руках, но не всегда получается скрыть своих эмоций по отношению к девушке.

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Так, Симона неоднократно говорила о том, что Решетова не дает ей видеться с внуком, хотя с Алисой они проводят довольно много времени вдвоем. Симона рассчитывала, что возьмется за воспитание Ратмира, в том числе. А недавно она заявила, что любит Алису больше, чем Ратмира, так как видит ее чаще.

В итоге Симона решила добить Решетову и намекнула на то, что Анастасия – плохая мать, а воспитанием ее ребенка занимаются няни.

Подписчики спросили Симону, почему Ратмир так хорошо разговаривает, ведь ему всего два года. Симона подчеркнула, что малыш – способный мальчик, а еще, видимо, няни Ратмира стараются.