Вдова Олега Табакова появилась в бриллиантах за 15 млн

«Вчера прошла 20-я церемония вручения кинопремии «Золотой орел»! Мне кажется, что даже быть номинированным, означит победу! Просто среди лучших выбирают самых лучших!! Я вручала несколько номинаций, но иногда казалось, что надо давать не кому-то одному, а по крайней мере ,двоим! Так много хорошего вышло за год», - написала Зудина.