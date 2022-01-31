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38 минут назад

Вдова Олега Табакова появилась в бриллиантах за 15 млн

Актриса Марина Зудина появилась на церемонии вручения премии «Золотой орел» в украшениях из бриллиантов за 15 млн рублей, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на дизайнера Влада Торхова.

Вдова Олега Табакова появилась в бриллиантах за 15 млн
Фото: ТАССТАСС

Вдова Олега Табакова появилась на церемонии в откровенном платье с открытым кружевным топом и пышной черной юбкой.

«Выбрав платье с таким откровенным декольте из кружева, Марина Зудина подчеркнула свои пышные формы. Хорошо, что актриса добавила в образ украшения, иначе бы тонкая грань между сексуальностью и вульгарностью была бы стерта. Идеально дополнили образ украшения из бриллиантов Mercury общей стоимостью около 15 миллионов рублей»,-прокомментировал образ Зудиной дизайнер.

Фотографии с церемонии актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

«Вчера прошла 20-я церемония вручения кинопремии «Золотой орел»! Мне кажется, что даже быть номинированным, означит победу! Просто среди лучших выбирают самых лучших!! Я вручала несколько номинаций, но иногда казалось, что надо давать не кому-то одному, а по крайней мере ,двоим! Так много хорошего вышло за год», - написала Зудина.

Она подчеркнула, что это был именно праздник кино, а не просто светская церемония.

Подписчики оценили образ Зудиной, выбранный для церемонии.

«Тот самый случай, когда шикарная улыбка и отличное настроение украшают не меньше красивого платья и дорогих украшений», «Красиво невозможно! Стильно и изысканно», «Вы, Мариночка, в этом черном, роскошном платье затмили всех. Шикарная женщина! Красавица!», «Марина, умничка! В такой прекрасной форме! Браво», - написали они.

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