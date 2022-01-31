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23 минуты назад

Прилучный потребовал от своего обидчика 4,5 млн рублей

Актер Павел Прилучный, избитый в Калининграде в ноябре 2020 года во время съемок фильма «В клетке», подал в суд о возмещении морального вреда и имущественного ущерба на сумму 4,5 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Прилучный потребовал от своего обидчика 4,5 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прилучный подал иск в Ленинградский районный суд Калининграда к Владимиру Семенову – он проходит обвиняемым по делу об избиении артиста. Прилучный требует взыскать с него 4 млн 438 тысяч рублей. Отдельно к Семенову заявило иск ООО «А1 Студио» - организация оценила имущественный ущерб от драки на сумму 1,1 млн рублей.

Прилучный оскандалился в монастыре

По версии следствия, 21 ноября 2020 года ночью в помещении спортивного зала, расположенного на втором этаже одного из ночных клубов Калининграда, Владимир Семенов несколько раз ударил Павла Прилучного по причине личной неприязни. Актер получил телесные повреждения, в том числе серьезную черепно-мозговую травму с переломом костей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Сам Владимир Семенов ранее рассказывал «Московскому комсомольцу», что Прилучный пришел в клуб нетрезвым и потребовал устроить спарринг в спортзале. По словам подозреваемого, актер махал руками в его сторону и задел плечо. Защищаясь, он ударил его в лицо, от удара Павел упал на пол. Больше никаких ударов Семенов, по его словам, не наносил.

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