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29 минут назад

Бывший жених Волочковой заявил, что решил расстаться первым

Бывший бойфренд балерины Анастасии Волочковой представил свою версию расставания. Бизнесмен Сергей Кузнецов утверждает, что инициатива разорвать отношения исходила от него. Но Анастасия решила немного переиграть ситуацию в свою пользу.

Бывший жених Волочковой сделал заявление
Фото: Суть событийСуть событий

«Я вчера еще написал ей об этом (о расставании – Прим. ред.). Просто хочу сказать, что человек совершил такие поступки, за которые я не прощаю, - заявил Сергей в соцсетях. - Поэтому вчера написал, что мы расстаемся. А сегодня увидел человека, изображающего жертву».

Волочкова ранее заявила, что мужчина якобы использовал ее для самопиара. Вместе с тем она была недовольна тем, что в его блоге не было совместных фото, что несколько противоречит идее продвижения на романе со звездой. Несмотря на эти упреки, Анастасия заявила, что никому не даст «осквернять Сережу».

Сергей владеет банным комплексом. Двадцать лет назад он был осужден за кражу в России, после чего жил на Украине. После госпереворота в соседнем государстве Кузнецова объявили в розыск по подозрению в терроризме. Сам бизнесмен утверждает, что не является террористом, но занимал активную пророссийскую позицию.

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