Бывший жених Волочковой сделал заявление

Бывший бойфренд балерины Анастасии Волочковой представил свою версию расставания. Бизнесмен Сергей Кузнецов утверждает, что инициатива разорвать отношения исходила от него. Но Анастасия решила немного переиграть ситуацию в свою пользу.

Фото: Суть событий Суть событий

«Я вчера еще написал ей об этом (о расставании – Прим. ред.). Просто хочу сказать, что человек совершил такие поступки, за которые я не прощаю, - заявил Сергей в соцсетях. - Поэтому вчера написал, что мы расстаемся. А сегодня увидел человека, изображающего жертву».

Волочкова ранее заявила, что мужчина якобы использовал ее для самопиара. Вместе с тем она была недовольна тем, что в его блоге не было совместных фото, что несколько противоречит идее продвижения на романе со звездой. Несмотря на эти упреки, Анастасия заявила, что никому не даст «осквернять Сережу».