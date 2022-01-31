Проклову выписали из больницы после инсульта

Актриса и телеведущая Елена Проклова объявила, что ее выписали из больницы после инсульта.

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— Я сегодня приехала домой. У меня, слава богу, улучшение, динамика хорошая, — рассказала артистка.

Она выразила надежду, что все будет нормально, но уточнила, что период полного восстановления будет долгим. Проклова заключила, что уже может играть легкие спектакли, отмечает ТАСС.

10 января СМИ сообщили, что Проклову экстренно госпитализировали в Москве с инсультом. Она попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением.

МРТ головного мозга показала инсульт, а вскоре 68-летнюю артистку перевели в реанимацию. Врачи оценили степень тяжести ее состояния как среднюю.

Позже звезда назвала свою болезнь «наилучшим вариантом инсульта» и подробно рассказала о своем состоянии. По ее словам, у нее не повреждены двигательные и умственные функции, а лишь вестибулярный аппарат.