Гоша Куценко восхитился украинским городом

Российский актер Гоша Куценко высказался об облике Львова, восхитившись его архитектурой. Своим мнением об украинском городе артист поделился с изданием «Москвич Mag».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Актер рассказал, что родился в Запорожье, известном своими длинными и широкими проспектами. Однако семья Куценко переехала во Львов, где он вырос. Облик города повлиял на вкус актера.

«Абсолютно европейский город. Красивый с узкими улочками и каменной, далеко не московской, многовековой плиткой. И вкус мой воспитан был именно на католической архитектурной культуре, которая преобладала там», — пояснил Куценко.

После службы в армии актер переехал в Москву, куда его отца перевели по работе. Семье предложили расположиться на Тверской улице в бывшей квартире одного из основателей Московского Художественного театра (МХАТ) Владимира Немировича-Данченко.

«Но она была не очень большая в отличие от нашей львовской, красивой и возле парка», — отметил Куценко.