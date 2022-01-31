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32 минуты назад

Сухоруков раскритиковал жалующихся на бедность артистов

Актер Виктор Сухоруков раскритиковал жалующихся на бедность артистов, заявив, что они испытывают денежные трудности, потому что не экономят. В интервью «Абзацу», он рассказал, что покупает только самые необходимые продукты.

Сухоруков раскритиковал жалующихся на бедность артистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не знаю кто как живет, мне это не интересно. Но, можно же купить буханку хлеба за 20 рублей, а можно и за 80. Может быть, они голодают и сидят без денег, потому что ели хлеб за 80 рублей?», — сказал он.

Сухоруков добавил, что его продуктовая корзина составлена так, чтобы он был «сытый, довольный, счастливый, чтобы живот не болел и запора не было».

Напомним, что ранее комики Владимир Винокур и Николай Бандурин подтвердили слова телеведущий Регины Дубовицкой, что в последний год у артистов очень мало выступлений из-за пандемии COVID-19.

Как отметил Винокур, «январь и февраль сейчас пустые полностью», а в декабре тоже не было предновогодних корпоративов. Бандурин же заявил, что его кошелек сейчас «спасают» лишь единичные концерты в регионах.

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