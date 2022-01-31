«Это низко»: Волочкова намекнула на расставание

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что тяжелее всего переживает разочарование в людях, которым доверяла. Признанием она поделилась в своем аккаунте в Instagram.
«Лицемерие и предательство-это очень некрасивые качества человека. Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу. Случилось то, чего следовало ожидать. Когда мужчине ничего кроме самопиара не нужно, это низко», — написала Волочкова в новой публикации.
Поклонники поддержали любимую танцовщицу и посоветовали ей быть сильной несмотря на трудности в жизни. Многие подписчики предположили, что такое состояние балерины может быть связано с разладом в отношениях с банщиком Сергеем. В СМИ уже появлялась информация, что возлюбленный Волочковой «пропал» после участившихся новостей о его причастности к теракту на Украине.
«Будь сильной , не раскрывай свое сердце сразу»; «Что, Серега? Да? А тебе говорили»; «Вы нас подготавливаете к сообщению о разрыве с Сергеем?»; «Он ушел? Настя. Напиши мы поддержим», — говорится в комментариях под постом знаменитости.
Ранее новый возлюбленный Волочковой Сергей прокомментировал слухи о своем уголовном прошлом. Судя по его словам, преступником он себя не считает.
«Ну ей там писали: "Настя, аккуратнее, с вами террорист". Все переживали за нее. А она говорит: "С тобой в огонь и в воду!" Ну не террорист, ну какой я вам террорист? Я — управляющий банным комплексом», — заявил 46-летний предприниматель в эфире телеканала НТВ.