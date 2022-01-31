«Это низко»: Волочкова намекнула на расставание

«Ну ей там писали: "Настя, аккуратнее, с вами террорист". Все переживали за нее. А она говорит: "С тобой в огонь и в воду!" Ну не террорист, ну какой я вам террорист? Я — управляющий банным комплексом», — заявил 46-летний предприниматель в эфире телеканала НТВ.