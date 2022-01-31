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18 минут назад

Волочкова рассталась с возлюбленным спустя месяц отношений

Анастасия обвинила Сергея Кузнецова в предательстве и лицемерии.

Волочкова рассталась с возлюбленным спустя месяц отношений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова рассталась со своим избранником Сергеем Кузнецовым после месяца отношений. Этим звезда поделилась на своей личной странице в Instagram.

В декабре Волочкова познакомилась на шоу с Кузнецовым. Спустя несколько дней они вместе отправились на Мальдивские острова. Однако сейчас знаменитость сообщила, что их роман завершился. Анастасия заявила, что Сергей ее использовал ради славы.

«Лицемерие и предательство — это очень некрасивые качества человека… Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу… Случилось то, чего следовало ожидать… Когда мужчине кроме самопиара ничего более не нужно, это низко… Я это все проходила в жизни, и не раз…» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила балерина.

Ранее Кузнецова подозревали в грабеже и терроризме. По словам друга звезды, Сергей был судим за кражу в 2001 году, а также сбежал из Украины, где он находится в розыске.

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