Волочкова рассталась с возлюбленным спустя месяц отношений

Анастасия обвинила Сергея Кузнецова в предательстве и лицемерии.
Балерина Анастасия Волочкова рассталась со своим избранником Сергеем Кузнецовым после месяца отношений. Этим звезда поделилась на своей личной странице в Instagram.
В декабре Волочкова познакомилась на шоу с Кузнецовым. Спустя несколько дней они вместе отправились на Мальдивские острова. Однако сейчас знаменитость сообщила, что их роман завершился. Анастасия заявила, что Сергей ее использовал ради славы.
«Лицемерие и предательство — это очень некрасивые качества человека… Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу… Случилось то, чего следовало ожидать… Когда мужчине кроме самопиара ничего более не нужно, это низко… Я это все проходила в жизни, и не раз…» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила балерина.
Ранее Кузнецова подозревали в грабеже и терроризме. По словам друга звезды, Сергей был судим за кражу в 2001 году, а также сбежал из Украины, где он находится в розыске.