Волочкова рассталась с возлюбленным спустя месяц отношений

«Лицемерие и предательство — это очень некрасивые качества человека… Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу… Случилось то, чего следовало ожидать… Когда мужчине кроме самопиара ничего более не нужно, это низко… Я это все проходила в жизни, и не раз…» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила балерина.