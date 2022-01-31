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1 час назад

Вдова Табакова показалась в бриллиантах за 15 миллионов рублей

56-летняя актриса Марина Зудина пришла на церемонию награждения кинопремии «Золотой орел», надев украшения из бриллиантов на сумму в 15 млн рублей. Такую цену назвал дизайнер Влад Торхов в беседе с «КП».

Вдова Табакова показалась в бриллиантах за ₽15 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Выбрав платье с таким откровенным декольте из кружева, Марина Зудина подчеркнула свои пышные формы. Хорошо, что актриса добавила в образ украшения, иначе бы тонкая грань между сексуальностью и вульгарностью была бы стерта. Идеально дополнили образ украшения из бриллиантов Mercury общей стоимостью около 15 миллионов рублей», — сказал стилист.

Отметим, что главную награду в этом году получила картина «Серебряные коньки». На церемонии кроме Зудиноцй появились почти все звезды отечественного кинематографа.

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56-летняя вдова Табакова недавно стала участницей нового сезона шоу «Танцы со звездами».

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