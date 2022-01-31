Вдова Табакова показалась в бриллиантах за ₽15 млн

«Выбрав платье с таким откровенным декольте из кружева, Марина Зудина подчеркнула свои пышные формы. Хорошо, что актриса добавила в образ украшения, иначе бы тонкая грань между сексуальностью и вульгарностью была бы стерта. Идеально дополнили образ украшения из бриллиантов Mercury общей стоимостью около 15 миллионов рублей», — сказал стилист.