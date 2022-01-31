Наргиз попала в скандал из-за главного хита Градского

Певица Наргиз Закирова поделилась на своем официальном YouTube-канале видео выступления с песней «Как молоды мы были». Исполнение композиции, которая была визитной карточкой покойного Александра Градского, не понравилось многим пользователям.
Закирова появилась на новогоднем вечере канала «Звезда». Участница проекта «Гoлоc» выбрала хит Градского и исполнила его в присущей ей манере. Одни поклонники пришли в восторг, отметив чувственность артистки, другие — в ярость, по их мнению, Наргиз «эксплуатирует» память легендарного музыканта.
«Песня мощная, Градскому было по силе, но не Закировой»;
«Изменила образ и теперь думает, что может петь достойные песни»;
«Наконец-то Наргиз доросла до чего-то взрослого, настоящего. Но нет, не вытянула»;
«Мне не очень понравился выбор этой композиции. Ей надо было исполнить что-то менее эмоциональное, не справилась», — написали пользователи в комментариях.
Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября в Москве, пишут «Актуальные новости». Судья проекта «Гoлос» умер на 73-м году жизни в результате инфаркта головного мозга. Певца похоронили 1 декабря на Ваганьковском кладбище.