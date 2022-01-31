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12 минут назад

Наргиз раскритиковали за исполнение главного хита покойного Градского

Певица Наргиз Закирова поделилась на своем официальном YouTube-канале видео выступления с песней «Как молоды мы были». Исполнение композиции, которая была визитной карточкой покойного Александра Градского, не понравилось многим пользователям.

Наргиз попала в скандал из-за главного хита Градского
Фото: соцсетисоцсети

Закирова появилась на новогоднем вечере канала «Звезда». Участница проекта «Гoлоc» выбрала хит Градского и исполнила его в присущей ей манере. Одни поклонники пришли в восторг, отметив чувственность артистки, другие — в ярость, по их мнению, Наргиз «эксплуатирует» память легендарного музыканта.

«Песня мощная, Градскому было по силе, но не Закировой»;

«Изменила образ и теперь думает, что может петь достойные песни»;

«Наконец-то Наргиз доросла до чего-то взрослого, настоящего. Но нет, не вытянула»;

«Мне не очень понравился выбор этой композиции. Ей надо было исполнить что-то менее эмоциональное, не справилась», — написали пользователи в комментариях.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября в Москве, пишут «Актуальные новости». Судья проекта «Гoлос» умер на 73-м году жизни в результате инфаркта головного мозга. Певца похоронили 1 декабря на Ваганьковском кладбище.

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