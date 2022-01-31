Наргиз попала в скандал из-за главного хита Градского

Певица Наргиз Закирова поделилась на своем официальном YouTube-канале видео выступления с песней «Как молоды мы были». Исполнение композиции, которая была визитной карточкой покойного Александра Градского, не понравилось многим пользователям.

Фото: соцсети соцсети

Закирова появилась на новогоднем вечере канала «Звезда». Участница проекта «Гoлоc» выбрала хит Градского и исполнила его в присущей ей манере. Одни поклонники пришли в восторг, отметив чувственность артистки, другие — в ярость, по их мнению, Наргиз «эксплуатирует» память легендарного музыканта.

«Песня мощная, Градскому было по силе, но не Закировой»;

«Изменила образ и теперь думает, что может петь достойные песни»;

«Наконец-то Наргиз доросла до чего-то взрослого, настоящего. Но нет, не вытянула»;

«Мне не очень понравился выбор этой композиции. Ей надо было исполнить что-то менее эмоциональное, не справилась», — написали пользователи в комментариях.