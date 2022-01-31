Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева сняла откровенное видео в купальнике. Запись размещена на странице в Instagram российской знаменитости. На ней 39-летняя журналистка и блогер позирует на камеру в купальном костюме с глубоким декольте, шляпе и белой рубашке.
«Не привыкли видеть меня такой. Кто-то сейчас удивится, кто-то в обморок упадет от “ужаса”. А я просто в купальнике и просто женщина. Напоминаю об этом», – подписала публикацию Водонаева.
Ранее коллега Алены Водонаевой по телешоу «Дом-2» Ольга Бузова, находящаяся на съемках нового проекта в ЮАР, похвасталась своей фигурой в бикини.