Садальский назвал реальную причину одиночества Куравлева

«Он однажды высказал мысль, что есть такая высшая степень актерской одаренности, за которую всегда расплачиваешься одиночеством. Не помню сейчас, кому он тогда адресовал эти слова, кажется Шукшину, с которым очень дружил, но они точно подходят ему самому», — написал Садальский.