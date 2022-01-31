Садальский назвал реальную причину одиночества Куравлева

Артист Станислав Садальский назвал актерскую одаренность причиной одиночества Леонида Куравлева, который последние годы жизни провел в полном затворничестве. В Instagram он привел слова своего коллеги, которые Куравлев сказал на одной из телепередач.
«Он однажды высказал мысль, что есть такая высшая степень актерской одаренности, за которую всегда расплачиваешься одиночеством. Не помню сейчас, кому он тогда адресовал эти слова, кажется Шукшину, с которым очень дружил, но они точно подходят ему самому», — написал Садальский.
Актер добавил, что за карьеру Куравлев сыграл более чем в 250 фильмах, и в пяти из них они играли вместе.
«Все его герои очень разные, но объединяет их одно – уникальный талант, без которого наш кинематограф поблек бы», — заключил он.
Напомним, что 30 января актер Леонид Куравлев скончался в возрасте 85 лет. Причиной смерти легендарного артиста стала остановка сердца. В начале января его госпитализировали с подозрением на коронавирус, однако инфекция не подтвердилась. Врачам удалось вылечить воспаление легких, однако медики выявили у актера серьезное поражение мозга и выписали его в хоспис.
Прощание с артистом состоится 1 февраля, похоронить Куравлева должны на Троекуровском кладбище.