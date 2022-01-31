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1 час назад

Садальский назвал реальную причину одиночества Куравлева

Артист Станислав Садальский назвал актерскую одаренность причиной одиночества Леонида Куравлева, который последние годы жизни провел в полном затворничестве. В Instagram он привел слова своего коллеги, которые Куравлев сказал на одной из телепередач.

Садальский назвал реальную причину одиночества Куравлева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он однажды высказал мысль, что есть такая высшая степень актерской одаренности, за которую всегда расплачиваешься одиночеством. Не помню сейчас, кому он тогда адресовал эти слова, кажется Шукшину, с которым очень дружил, но они точно подходят ему самому», — написал Садальский.

Актер добавил, что за карьеру Куравлев сыграл более чем в 250 фильмах, и в пяти из них они играли вместе.

«Все его герои очень разные, но объединяет их одно – уникальный талант, без которого наш кинематограф поблек бы», — заключил он.

Напомним, что 30 января актер Леонид Куравлев скончался в возрасте 85 лет. Причиной смерти легендарного артиста стала остановка сердца. В начале января его госпитализировали с подозрением на коронавирус, однако инфекция не подтвердилась. Врачам удалось вылечить воспаление легких, однако медики выявили у актера серьезное поражение мозга и выписали его в хоспис.

Прощание с артистом состоится 1 февраля, похоронить Куравлева должны на Троекуровском кладбище.

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