Актер Том Холланд и актриса Зендея решили жить вместе

Исполнитель роли нового Человека-паука Том Холланд и его партнерша по съемочной площадке Зендея приобрели недвижимость в Великобритании. Пара будет жить в Лондоне особняке стоимостью три миллиона фунтов стерлингов, пишет издание Geo News.

Фото: МТРК «МИР» / Максим Кулачков МТРК «МИР» / Максим Кулачков

В новое жилье Том и Зендея планируют переехать этим летом. Их особняк находится на юго-западе Лондона недалеко от дома родителей Холланда. Источник портала рассказал, что они на седьмом небе от счастья от предстоящего новоселья.

Актер собирается всерьез подойти к безопасности в жилище. У подъездной дорожки будут установлены 2,4-метровые стальные ворота, а в помещениях организуют высокотехнологичную систему безопасности. Также в доме планируется сделать «мужскую пещеру» для Тома, кинозал и спортзал.