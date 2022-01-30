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24 минуты назад

Один хуже другого: Васильева о бывших мужьях

Знаменитая актриса Татьяна Васильева в беседе с Ириной Шихман рассказала о своей личной жизни. Васильева была замужем дважды, однако оба раза неудачно. Актриса не сожалеет ни об одном бывшем супруге; более того, она дала себе зарок, что больше в ЗАГС – ни ногой.

Один хуже другого: Васильева о бывших мужьях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Первый муж Татьяны оказался, по ее словам, просто-напросто бездельником. Он не стремился чего-то достичь в профессии и не хотел ничего делать дома. Васильева, тогда еще совсем юная, долго терпела такую ситуацию, но в итоге поняла, что никаких чувств к супругу больше не осталось, - пишут dni.ru.

У актрисы завязался роман с Георгием Мартиросяном, позднее они поженились. Однако союз тоже оказался неудачным. Мартиросян отличался буйным нравом и был любителем похождений на стороне. В итоге Васильева не выдержала и подала на развод.

Однако мужчина не собирался уходить от жены, взяв лишь чемодан с личными вещами. Чтобы не делить квартиру, Васильевой пришлось купить ему жилье в виде «отступного».

Татьяна Васильева, российская актриса театра и кино, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о том, как в детстве подвергалась сексуальным домогательствам. Педофилом был знакомый ее родителей.

Татьяне было всего четыре года, когда ее начал преследовать извращенец. Будучи ребенком, она сначала не разобралась в ситуации, позднее ей было страшно и стыдно пожаловаться родителям. Прекратилось это только с ее отъездом на учебу в Москву.

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