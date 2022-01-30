Принц Гарри и Меган Маркл обвинили Spotify в дезинформации о коронавирусе

Принц Гарри и Меган Маркл обвинили Spotify в том, что платформа вводит пользователей в заблуждение о COVID-19. Об этом сообщило британское издание Hello Magazine. Ранее стало известно, что Netflix и Spotify собираются заставить чету снять фильм и записывать подкасты, которые они пообещали выпустить после заключения многомиллионных контрактов. Сейчас же Маркл и её муж сообщили, что всё это время боролись со Spotify, пытаясь изменить политику платформы. Компания принца Гарри и Меган Маркл Archwell заявила, что «с момента создания работала над преодолением глобального кризиса дезинформации». «В апреле прошлого (2021) года наши соучредители начали выражать озабоченность партнёрам в Spotify по поводу последствий дезинформации о COVID-19 на платформе. Мы продолжаем выражать нашу озабоченность Spotify, чтобы обеспечить внесение изменений в платформу», — заявили в компании. Ранее Spotify заключил с супружеской парой контракт, обязывающий их запустить свой подкаст. О заключении договора было объявлено в декабре 2020 года, но с тех пор вышла только одна серия. Spotify, по данным прессы, предлагал супружеской паре несколько миллионов долларов за серию подкастов. Как ранее сообщал Daily Mail, теперь Spotify решил сдвинуть дело с мёртвой точки и нанять продюсеров для подкаста. На аналогичные шаги пошёл и Netflix, с которым Гарри и Меган заключили договор на создание дебютного фильм Маркл «Жемчужина». Компания разместила в Instagram объявление о поиске художника-постановщика для картины. После заключения контракта Netflix предоставил супругам £120 млн (более $160 млн), писали СМИ. Ранее стало известно, что принц Гарри решил добиться через суд пересмотра решения министерства внутренних дел Великобритании, согласно которому свою безопасность внук королевы Елизаветы II должен обеспечивать самостоятельно. Его лишили привилегии пользоваться государственной охраной — теперь герцог Сассекский не может посетить свою родину вместе с семьёй, так как частная охранная фирма не в силах обеспечить должную защиту из-за отсутствия правовой юрисдикции и доступа к местной разведке. Фото: Mark Jones / CC BY 2.0