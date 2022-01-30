«Нездоровая худоба»: медик оценил фотографию Грачевской

«Анна всю жизнь имела достаточно аппетитные формы и мечтала похудеть. Её мечта сбылась. Хотя это, безусловно, не может слегка не пугать. Кубики на животе, отсутствие даже намёка на подкожную клетчатку, не очень здоровая худоба, конечно, наводят на мысли об анорексии. Конечно, хотелось бы, смотреть на красоту здоровую и тело подтянутое, красивое и недистрофичное. Но понимание слова «красота» у всех разное – у Анны по всей видимости такое».