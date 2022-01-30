«Нездоровая худоба»: медик оценил фотографию Грачевской

Анна Грачевская за последнее время изменила себя до неузнаваемости. Девушка увлеклась пластическими операциями – СМИ пишут о том, что она «сделала» себе как минимум грудь, нос и ягодицы.
Теперь Анна активно худеет. Одна из последних фотографий, выложенная в сеть, шокировала пользователей интернета. Они сочли, что у Грачевской уже явная анорексия.
Анна довольно резко ответила фолловерам в микроблоге.
«Для “экспертов”, чтобы не выглядеть глупо, для начала предлагаю ознакомиться с понятием и разобраться в этом заболевании и симптомах, прежде чем, каждому стройному или похудевшему человеку это приписывать».
Александр Вдовин, известный пластический хирург считает, что худоба у Грачевской уже действительно нездоровая. Не исключено, что в своем стремлении быть стройной, она уше перешла грань.
«Анна всю жизнь имела достаточно аппетитные формы и мечтала похудеть. Её мечта сбылась. Хотя это, безусловно, не может слегка не пугать. Кубики на животе, отсутствие даже намёка на подкожную клетчатку, не очень здоровая худоба, конечно, наводят на мысли об анорексии. Конечно, хотелось бы, смотреть на красоту здоровую и тело подтянутое, красивое и недистрофичное. Но понимание слова «красота» у всех разное – у Анны по всей видимости такое».