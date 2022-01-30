Куравлев заранее разместил свое имя на могильной плите жены

Леониду Куравлеву благодаря внешности зачастую приходилось играть роли мужчин любвеобильных и легкомысленных. Однако в жизни он был совсем иным человеком – скромным, ответственным и однолюбом.
Как сообщает 1 Канал, коллеги по актерскому цеху называли Куравлева одним из самых верных и любящих мужчин на свете. В его жизни была одна-единственная любовь – в 16 лет на катке встретил 13-летнюю Нину из своей школы, и с тех пор другие девушки его не интересовали.
Он закончил ВГИК и женился на любимой. Пара была вместе 54 года, до смерти Нины.
На памятнике Нине Леонид Куравлев велел выгравировать и его имя, заранее, он хотел и после смерти быть рядом со своей любимой женой.
«Моя жизнь поделилась сейчас на до смерти и после, я сейчас стал совсем другим: идет пятый год, как ее нет, я часто бываю на могиле, это понятно, так ее не хватает в этой сложной, в этой безобразной порою жизни: жизнь у нас тяжелая, но жаловаться я не буду, зачем?» — говорил несколько лет назад безутешный вдовец.
В начале января 85-летний Леонид Куравлев был госпитализирован в реанимацию больницы в Коммунарке в тяжелом состоянии с вирусной пневмонией. 12 января «Комсомольская правда» сообщила, что врачи выявили у Леонида Куравлева серьезное заболевание головного мозга.
Позже появилась информация, что неврологи больницы в Коммунарке присвоили артисту паллиативный статус, после чего Куравлева перевели в хоспис. З0 января его не стало.