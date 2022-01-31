Сухоруков откровенно рассказал об интиме с Пеговой

70-летний актер Виктор Сухоруков продолжает радовать поклонников своими ролями. В новом сериале «Цыпленок жареный» зрители смогут увидеть звезду в совершенно неожиданном амплуа. Сам Сухоруков даже не скрывает удивления по поводу того образа, что ему достался в долгожданном проекте Первого канала.

Фото: ТАСС ТАСС

Интересный факт из биографии Виктора Сухорукова — до съемок в исторической многосерийной драме «Цыпленок жареный» он ни разу не целовался на экране. Вообще, сериал, который выйдет уже 31 января, стал полем для экспериментов для Виктора Ивановича. Хотя бы потому, что ему доверили сыграть героя-любовника и настоящего франта. До «Цыпленка жареного» никто не предлагал артисту подобных ролей.

Видео дня

«Один раз только Светлана Проскурина, опять-таки женщина-режиссер, адаптировала на наше время гениальный сценарий — «Живой труп», и хотела, чтобы я сыграл Протасова, убийственную любовную историю. Но не пошло: не нашла ни денег, ни продакшн. Никому это почему-то не показалось интересным. Причем, с этим сценарием и с Сухоруковым в роли любовника она пришла в компанию, в которой я служил, в которой оставил серьезный след, но даже там было отказано», — поделился Виктор Иванович.

Неудивительно, что Сухоруков так ждал начала съемок сериала «Цыпленок жареный». Помимо нового опыта он также получил возможность сыграть в постельных сценах с Ириной Пеговой. Партнершей артист остался доволен. Да и в целом сам проект очень понравился Сухорукову. Особенно много он хвалил художника по костюмам.

«Я в этой роли буду элегантным: глядя на своего персонажа в мониторе, даже слышал французский одеколон, чувствовал вкусный запах губ моей партнерши — Ирины Пеговой. Когда играл граммофон, мне казалось, что он звучит только для меня. Какие там перчаточки, ботиночки, гетры, а какое нательное белье — вы посмотрите, обалдеете. Все так, как будто я вынырнул из того времени!» — рассказал артист.

Виктор Сухоруков в сериале «Цыпленок жареный» о революции в России и времени «сухого закона» сыграл вора в законе дядю Колю. По сюжету этот персонаж держит подпольный ресторан для торговли спиртом и борется за влияние в Петрограде. И при этом находит время на любовь с Диной, сыгранной Ириной Пеговой. Сама актриса, к слову, уже успела заинтриговать поклонников своим комментарием по поводу предстоящей премьеры на странице в Instagram.