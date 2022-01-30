Раскрыты подробности завещания Леонида Куравлева

Выяснилось, что артист составил завещание задолго до смерти. У него была пятикомнатная квартира в центре Москвы, из окон которой видно Москву-реку и храм Христа Спасителя. Отмечается, что похожая квартира в этом же доме стоит не менее 82 миллионов рублей. Кроме того, Куравлев владел дачей в Подмосковье стоимостью порядка 10 миллионов рублей. Все это имущество будет поделено в равных долях между сыном актера Василием и его дочерью Екатериной.