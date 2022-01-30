Эксперт оценил состояние Федосеевой-Шукшиной

Много шума наделала история с помещением Лидии Федосеевой-Шукшиной в дом престарелых и быстрым возвращением пожилой актрисы домой после общественного резонанса. Известный врач считает, что ей нужен профессиональный уход, который можно обеспечить различными способами, в том числе, и в пансионате для престарелых. Об этом сообщает Экспресс Газета.

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Тем не менее, вопрос о причинах, по которым при наличии дочерей Федосеева-Шукшина оказалась там, остается открытым.

В эфире шоу «Светская хроника» на Пятом канале по теме высказался известный врач-невролог Александр Евдокимов. По его мнению, состояние здоровья Лидии Николаевны далеко не лучшее.

«При таком наборе заболеваний, как сахарный диабет, возможная деменция и тугоухость, за человеком желателен уход и контроль. Он может что-то забыть, что-то неадекватно сделать», - сказал эксперт.

Бари Алибасов-младший напрямую обвиняет дочь Лидии Николаевны в том, что она хочет завладеть ее квартирой в Северо-Восточном административном округе столицы. Как он считает, именно поэтому Ольга и вывезла мать из дома.