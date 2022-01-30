В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-8° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
1 час назад

Эксперт оценил состояние Федосеевой-Шукшиной

Много шума наделала история с помещением Лидии Федосеевой-Шукшиной в дом престарелых и быстрым возвращением пожилой актрисы домой после общественного резонанса. Известный врач считает, что ей нужен профессиональный уход, который можно обеспечить различными способами, в том числе, и в пансионате для престарелых. Об этом сообщает Экспресс Газета.

Эксперт оценил состояние Федосеевой-Шукшиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тем не менее, вопрос о причинах, по которым при наличии дочерей Федосеева-Шукшина оказалась там, остается открытым.

В эфире шоу «Светская хроника» на Пятом канале по теме высказался известный врач-невролог Александр Евдокимов. По его мнению, состояние здоровья Лидии Николаевны далеко не лучшее.

«При таком наборе заболеваний, как сахарный диабет, возможная деменция и тугоухость, за человеком желателен уход и контроль. Он может что-то забыть, что-то неадекватно сделать», - сказал эксперт.

Бари Алибасов-младший напрямую обвиняет дочь Лидии Николаевны в том, что она хочет завладеть ее квартирой в Северо-Восточном административном округе столицы. Как он считает, именно поэтому Ольга и вывезла мать из дома.

В пансионат с названием «Идиллия» Лидия Николаевна, по ее словам, отправилась по собственному решению. Об этом она рассказала в интервью «Собеседнику». Она прекрасно себя чувствовала, но не хотела находиться в квартире одна, а оставаться дальше с дочерью не могла из-за того, что та заболела коронавирусом.

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители