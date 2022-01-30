Стало известно, где похоронят Леонида Куравлева

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев будет похоронен на Троекуровском кладбище, рядом с родственниками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник, информированный о пожеланиях родных и близких покойного актера.
О времени похорон и месте прощания будет объявлено дополнительно.
Леонид Куравлев навсегда остался в памяти россиян по ролям в фильмах "Живет такой парень" (1964) Василия Шукшина, "Золотой теленок" (1968) Михаила Швейцера, "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и "Опасно для жизни!" (1985) Леонида Гайдая, "Афоня" (1975) Георгия Данелии, "Ищите женщину" (1982) Аллы Суриковой, "Ширли-мырли" (1995) Владимира Меньшова и других