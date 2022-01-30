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23 минуты назад

Теряющий память Маршал тайно обвенчался с молодой подругой

В СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что 64-летний российский рок-музыкант Александр Миньков, известный публике как Александр Маршал, тайно обвенчался со своей молодой возлюбленной Кариной Нугаевой.

Теряющий память Маршал тайно обвенчался с молодой подругой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне Александр Витальевич общался с журналистами и рассказал, что считает венчание в церкви гораздо важнее записи в ЗАГСе, и что он всегда будет помнить то потрясение, которое испытал при этом, - информирует Экспресс Газета.

Карина Нугаева работает редактором на радио «Шансон», там пара и познакомилась. Разница в возрасте у них составляет 36 лет. Тем не менее, они вместе уже четыре года и, по слухам, задумались о детях.

Маршала в последнее время стали беспокоить проблемы со здоровьем. Он лежал в больнице с подозрением на инсульт, затем переболел ковидом. Коронавирус дал осложнение на память.

«Побочный эффект у меня есть: я заметил, что память стала немножко подводить. Пишу текст песни какой-нибудь, отвлекся на секунду и забыл, о чем хотел написать. Поэтому приходится укреплять память, стараться больше решать какие-то шарады», - признался музыкант.

Год назад Александр Маршал почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью. Врачи доставили его в предынсультном состоянии в больницу. Там у него диагностировали вертебро-базилярную недостаточность — снижение кровообращения в системе позвоночных и основной артерий, из-за которого нарушаются функции мозга.

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