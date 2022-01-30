Ухажер Волочковой уверяет, что он не «террорист, а банщик»

Новый бойфренд Анастасии Волочковой, как писали СМИ, имеет довольно-таки мутное прошлое. Интернет показал, что у него есть проблемы с законом, и серьезные. Якобы ранее у Сергея была судимость за грабеж, а сейчас на Украине он вообще внесен в список разыскиваемых террористов, пишет СтарХит.

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Сам мужчина все это отрицает.

«Насте писали, мол, будь осторожнее, рядом с тобой террорист, переживали за нее. Она же говорила, что пойдет со мной в огонь и воду. Ну какой я террорист?! Я управляющий банным комплексом!» — заверил публику Сергей в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

Анастасия утверждает, что возлюбленному полностью доверяет – она же знает его уже целый месяц! Но, тем, не менее, в отличие от женихов из прошлого, Сергея за потенциального супруга не держит.

«Сергей не сможет меня содержать. Детей я больше не хочу. Сергей уже просил у меня дочку, но надо иметь возможности для воспитания и содержания ребенка. Это не игрушки», — убежденно заявила балерина.

Балерина Анастасия Волочкова рискует потерять часть имущества, если выйдет замуж за объявленного в розыск на Украине Сергея Кузнецова. Об этом «Комсомольской правде» сообщил адвокат Андрей Алешкин.

Он предостерег Анастасию от возможной свадьбы с находящимся в розыске бойфрендом. По его словам, этот шаг грозит балерине финансовыми потерями.

«По Уголовному кодексу Украины Сергею Кузнецову грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой», - заявил Алешкин.