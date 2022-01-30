Дочь диктора Березина купила замок во Франции

Дочь диктора Владимира Березина Юлия купила замок на северо-западе Франции за €300 тысяч. Элитная недвижимость находится в Бретани и представляет собой постройку 1444 года, рассказал сам Березин в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

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Замок находится в полутора часах езды от Парижа. Там десять гектаров земли. Это не замок с башенками. Это замок 1444 года. Там более тысячи квадратных метров. Живёт в нём моя дочь с семьёй, — поделился подробностями диктор.

Купить настоящий французский замок Юлии помог отец. Березин отметил, что он человек «не бедный» и продолжает работать. К тому же новая хозяйка сдаёт комнаты туристам.

Сдаём комнаты в замке — 150 евро в сутки. Туристы утром слышат крик петуха, едят свежие яйца, — рассказал ведущий.

Владимир Березин является популярным советским и российским диктором. В 90-х годах он вёл программу «Время».