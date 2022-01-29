Собчак проговорилась о новом романе Лепса

— Но он не очень сейчас холостой. Ты-то должен знать слухи Первого канала, с кем он встречается. Давай так, я тебе на ушко скажу, с кем он встречается, а ты, если захочешь, расскажешь всем, — ответила Собчак, которая провела новогодние праздники в одной компании с певцом.