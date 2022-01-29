Под дулом пистолета: Семенович едва не стала жертвой группового изнасилования

Анна Семенович была гостьей «Судьба человека» на телеканале «Россия-1», где рассказала Борису Корчевникову об одном из самых жутких воспоминаний юности. В 17 лет девушка едва не стала жертвой группового изнасилования.
«Мы танцевали, привлекали внимание мужчин. Словили на Арбате машину, чтобы поехать домой. Вдруг авто, на котором мы ехали, стал подпирать огромный серебристый «Мерседес». Мужчины, сидевшие в иномарке, говорят нашему водителю: «Тормози девчонок! Мы их забираем», - рассказала Анна.
Под угрозой пистолета водитель автомобиля, на котором они ехали, все же был вынужден остановиться. Он велел девушкам сопротивляться насколько это возможно, а сам побежал за полицией.
«Нас вытащили из машины эти мужики. До сих пор помню на себе эту лапу. И нам говорят: «Мы сейчас едем в баню». У нас был шок»
Анна притворилась, будто у нее от страха начался приступ тошноты.
В итоге появились представители правоохранительных органов и подруги были спасены. Семенович отметила, что всю жизнь вспоминает того водителя красной девятки, что бросился им помогать, с благодарностью, - пишет «Комсомольская Правда».
41-летняя экс-участница группы «Блестящие» обратилась к Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой после череды неудачных попыток обрести личное счастье.
Последние отношения с богатым англичанином закончились, когда Семенович отказалась переехать в Лондон.
В эфире «Давай поженимся» певица призналась, что ей некогда знакомиться с мужчинами, ведь все свое время она посвящает работе.