Под дулом пистолета: Семенович едва не стала жертвой группового изнасилования

Анна Семенович была гостьей «Судьба человека» на телеканале «Россия-1», где рассказала Борису Корчевникову об одном из самых жутких воспоминаний юности. В 17 лет девушка едва не стала жертвой группового изнасилования.

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«Мы танцевали, привлекали внимание мужчин. Словили на Арбате машину, чтобы поехать домой. Вдруг авто, на котором мы ехали, стал подпирать огромный серебристый «Мерседес». Мужчины, сидевшие в иномарке, говорят нашему водителю: «Тормози девчонок! Мы их забираем», - рассказала Анна.

Под угрозой пистолета водитель автомобиля, на котором они ехали, все же был вынужден остановиться. Он велел девушкам сопротивляться насколько это возможно, а сам побежал за полицией.

«Нас вытащили из машины эти мужики. До сих пор помню на себе эту лапу. И нам говорят: «Мы сейчас едем в баню». У нас был шок»

Анна притворилась, будто у нее от страха начался приступ тошноты.

В итоге появились представители правоохранительных органов и подруги были спасены. Семенович отметила, что всю жизнь вспоминает того водителя красной девятки, что бросился им помогать, с благодарностью, - пишет «Комсомольская Правда».

41-летняя экс-участница группы «Блестящие» обратилась к Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой после череды неудачных попыток обрести личное счастье.

Последние отношения с богатым англичанином закончились, когда Семенович отказалась переехать в Лондон.