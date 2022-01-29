Пользователи интернета ужаснулись целлюлиту Бузовой

В инстаграме российская певица и телеведущая Ольга Бузова выложила видеоролик – они вместе с комиком Михаилом Галустяном танцуют у бассейна.
Ольга – на переднем плане, одетая в мини-бикини, исполняет различные танцевальные па. Оба артиста хохочут, и, в итоге, вдвоем прыгают в воду. Ролик сделан в Африке во время съемок телепроекта.
Подписчики отметили, что поющая телеведущая двигается не очень пластично, при этом все время позирует на камеру и машет оператору рукой. Более того, особо внимательные разглядели на бедрах звезды целлюлит и не преминули этому ужаснуться.
«Божечки, вот это целлюлит», «Бузова уже как Волочкова себя ведет», «Уровень пластики, гибкости, и попадание в такт " зашкаливает"».
Ольга Бузова недавно отпраздновала свой 36-й день рождения. Роскошное мероприятие готовилось за три месяца заранее и обошлось, по данным СМИ, не менее чем в 15 миллионов рублей. Под стать ему оказались и подарки, врученные имениннице.