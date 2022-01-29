«Очень круто!» Долина показала себя лысой и с черными губами

Советская и российская певица, народная артистка России Лариса Долина шокировала подписчиков, представ перед ними в фантазийном образе. 66-летняя звезда сфотографирована абсолютно лысой и с губами, накрашенными помадой черного цвета.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Друзья, добрый день! Фрагменты прошлой фотосессии. Удивительно, все-таки, как меня видят художники…», - написала певица в микроблоге инстаграма.

Здесь же в карусели прикреплены фотографии.

«Листайте и пишите, понравилось ли! Всем чудесных выходных!», - обратилась Долина к подписчикам.

Подписчики тут же откликнулись.

«Нереальная!» - написала Наталья Подольская.

«Ооооочень круто!!!» - восхитился Тимур Родригес.

Прочие фолловеры также сообщили, что фотосессия вышла нестандартной, но явно креативной и запоминающейся.

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