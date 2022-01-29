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22 минуты назад

«Очень круто!» Долина показала себя лысой и с черными губами

Советская и российская певица, народная артистка России Лариса Долина шокировала подписчиков, представ перед ними в фантазийном образе. 66-летняя звезда сфотографирована абсолютно лысой и с губами, накрашенными помадой черного цвета.

«Очень круто!» Долина показала себя лысой и с черными губами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Друзья, добрый день! Фрагменты прошлой фотосессии. Удивительно, все-таки, как меня видят художники…», - написала певица в микроблоге инстаграма.

Здесь же в карусели прикреплены фотографии.

«Листайте и пишите, понравилось ли! Всем чудесных выходных!», - обратилась Долина к подписчикам.

Подписчики тут же откликнулись.

«Нереальная!» - написала Наталья Подольская.

«Ооооочень круто!!!» - восхитился Тимур Родригес.

Прочие фолловеры также сообщили, что фотосессия вышла нестандартной, но явно креативной и запоминающейся.

Публицист Лена Ленина раскрыла секрет похудения народной артистки России Ларисы Долиной. По словам бизнесвумен, чтобы быть стройной в любом возрасте, нужно соблюдать ряд несложных правил.

Как призналась писательница, сама она не смогла навсегда отказаться от сладкого. Зато Лариса Долина, отказавшись от неправильного питания, смогла скинуть «половину тела за половину года», обратила внимание Ленина.
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