«Очень круто!» Долина показала себя лысой и с черными губами

Советская и российская певица, народная артистка России Лариса Долина шокировала подписчиков, представ перед ними в фантазийном образе. 66-летняя звезда сфотографирована абсолютно лысой и с губами, накрашенными помадой черного цвета.
«Друзья, добрый день! Фрагменты прошлой фотосессии. Удивительно, все-таки, как меня видят художники…», - написала певица в микроблоге инстаграма.
Здесь же в карусели прикреплены фотографии.
«Листайте и пишите, понравилось ли! Всем чудесных выходных!», - обратилась Долина к подписчикам.
Подписчики тут же откликнулись.
«Нереальная!» - написала Наталья Подольская.
«Ооооочень круто!!!» - восхитился Тимур Родригес.
Прочие фолловеры также сообщили, что фотосессия вышла нестандартной, но явно креативной и запоминающейся.
Публицист Лена Ленина раскрыла секрет похудения народной артистки России Ларисы Долиной. По словам бизнесвумен, чтобы быть стройной в любом возрасте, нужно соблюдать ряд несложных правил.