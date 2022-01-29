«Мне правда плевать»: Собчак обозначила свое отношение к хейтерам

Ксении Собчак не привыкать к нападкам хейтеров. Их злобные выходки давно не вызывают у телеведущей огорчения. Она их просто игнорирует. И многие знакомые удивляются – как это ей удается? Как она справляется?
Теме взаимоотношения со злопыхателями Ксения посвятила пост в инстаграме. Она написала, что ей просто безразлично мнение других о ней самой – в этом весь секрет.
«Меня часто спрашивают про то, как себя сделать сильным. Так вот, сила характера и адекватная самооценка человека определяется совершенной свободой от чужого мнения.
Мне даже звонят «как специалисту», мои звездные друзья, столкнувшиеся с хейтерством в интернете: «я переживаю, почему меня так об***, как ты с этим справляешься, поделись!».
Так вот, я не справляюсь, мне правда плевать. И также я знаю, что не слушать мнение других о себе это, как минимум, ЛОГИЧНО. Вдумайтесь, ДРУГОЙ человек судит и размышляет о том, кем никогда не был и даже с кем чаще всего незнаком!? Людям абсолютно плевать на тебя. Когда они пишут что-то, как им кажется, неприятное для тебя, они просто пытаются поднять свою самооценку за твой счет».
В комментариях под постом – случайно или нет – нет ни одного критического. Только слова поддержки.
«Молодец. Умная и красивая. Мне нравится самоирония - это признак уверенности!»