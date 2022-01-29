«Мне правда плевать»: Собчак обозначила свое отношение к хейтерам

Так вот, я не справляюсь, мне правда плевать. И также я знаю, что не слушать мнение других о себе это, как минимум, ЛОГИЧНО. Вдумайтесь, ДРУГОЙ человек судит и размышляет о том, кем никогда не был и даже с кем чаще всего незнаком!? Людям абсолютно плевать на тебя. Когда они пишут что-то, как им кажется, неприятное для тебя, они просто пытаются поднять свою самооценку за твой счет».