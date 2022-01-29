Богомолову захотелось возглавить Аргентину

Константин Богомолов, говоря о поездке в Аргентину, сообщил пользователям сети о том, что у него появились политические амбиции. Но, если его супруга Ксения Собчак пробовала свои силы на отечественной политической арене, то 46-летний театральный режиссер нацелен на далекое зарубежье.
Богомолов считает, что, если бы он стал президентом этой прекрасной страны, которая сейчас «пребывает в полнейшем упадке», то «дал бы пинка» находящимся у власти «левым», отобрал у Великобритании Фолклендские острова и объяснил аргентинскому народу, что дружить следует только с Россией.
«Осматривая Аргентину, думаю о том, что если и есть у меня политическая амбиция, то это амбиция стать главой Аргентины. Ибо Родина в надежных руках, а вот глядишь на патагонские степи, наблюдаешь местную жизнь, и думаешь: как бы дать пинка левым, и сделать эту красивую, но пребывающую в полнейшем упадке страну процветающей, сильной, и обязательно консервативной. Ей это очень к лицу. А заодно забрать у Британии Фолкленды и накрепко подружить с Россией, чтобы сюда пришёл русский бизнес, туризм и просто порядок», - заявил он в микроблоге.
Подписчиков развеселили президентские амбиции режиссера. Впрочем – почему бы и нет? Только начать ему посоветовали с малого.
«Оо, потренируйтесь сначала на Брянске».