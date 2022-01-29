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46 минут назад

Богомолову захотелось возглавить Аргентину

Константин Богомолов, говоря о поездке в Аргентину, сообщил пользователям сети о том, что у него появились политические амбиции. Но, если его супруга Ксения Собчак пробовала свои силы на отечественной политической арене, то 46-летний театральный режиссер нацелен на далекое зарубежье.

Богомолову захотелось возглавить Аргентину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Богомолов считает, что, если бы он стал президентом этой прекрасной страны, которая сейчас «пребывает в полнейшем упадке», то «дал бы пинка» находящимся у власти «левым», отобрал у Великобритании Фолклендские острова и объяснил аргентинскому народу, что дружить следует только с Россией.

«Осматривая Аргентину, думаю о том, что если и есть у меня политическая амбиция, то это амбиция стать главой Аргентины. Ибо Родина в надежных руках, а вот глядишь на патагонские степи, наблюдаешь местную жизнь, и думаешь: как бы дать пинка левым, и сделать эту красивую, но пребывающую в полнейшем упадке страну процветающей, сильной, и обязательно консервативной. Ей это очень к лицу. А заодно забрать у Британии Фолкленды и накрепко подружить с Россией, чтобы сюда пришёл русский бизнес, туризм и просто порядок», - заявил он в микроблоге.

Подписчиков развеселили президентские амбиции режиссера. Впрочем – почему бы и нет? Только начать ему посоветовали с малого.

«Оо, потренируйтесь сначала на Брянске».

Режиссер Константин Богомолов рассказал, как ему живется с телеведущей Ксенией Собчак. В интервью для YouTube-шоу «Начало» он отметил, что журналистка является настоящей женщиной, что при этом «не отменяет в ней профессиональных качеств».
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