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28 минут назад

Сотрудник подтвердил, что Малахов тяжело болен

Андрей Малахов на самом деле серьезно болен. Судя по всему, он лечится за рубежом, постоянно улетает из страны, и из-за этого у его программ нет постоянного графика съемок. Об этом рассказал сотрудник телеканала «Россия 1».

В последнее время в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что 50-летний телеведущий скандальных программ борется с онкологическим заболеванием. Эти выводы были сделаны из-за того, что Малахов резко поправился и стал носить парик, информирует Экспресс Газета.

И вот видеоблогер Антон Суворкин, также известный как Anton S, опубликовал подтверждение болезни Малахова, полученное от одного из сотрудников телеканала.

«Я был удивлен, что все молчат. И я думаю, что на это есть причины. Когда я озвучил сплетню, что Малахову стало хуже, я ждал подтверждения, и оно было получено. Кто-то мне говорит, что люди в таком состоянии, когда проходят химиотерапию, лежат пластом. По-разному бывает, и не впервые мы видим человека, который в состоянии быть живчиком при таком диагнозе», — сообщил блогер.

Суворкин также сказал, что передачи Малахова лично ему не нравятся, но при этом он ничуть не умаляет профессиональных талантов телеведущего и искренне желает, чтобы он справился с болезнью.

Онкологи рассказали о болезни Малахова

YouTube

«Вы знаете, я до последнего не верил. Я не хочу, чтобы Андрей Малахов болел, чтобы эти слухи подтверждались. Дай Бог ему выкарабкаться. Сил и здоровья».

Сам Малахов часто летает в немецкий Баден-Баден, который известен высоким уровнем медицины — там же ведущий отметил свой день рождения. При этом Anton S сделал предположение, что в действительности Малахов лечится там от рака.

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