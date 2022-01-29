«Мутная история»: у вдовы Градского нашли «скелеты в шкафу»

«Выясняется следующее. Во-первых, она не 1984 года рождения, а 1980-го. Это на самом деле она меняла документы. Официальные данные говорят о том, что она родом из Киева. Нет, она родом из Житомира, и родилась она в 80-м. То есть на четыре года она уменьшила себе возраст», — сообщил Суворкин в очередном выпуске своего YouTube-шоу.