«Мутная история»: у вдовы Градского нашли «скелеты в шкафу»

Известный блогер Антон Суворкин решил заняться изучением биографии Марины Коташенко – вдовы Александра Градского. Он обнаружил довольно много несостыковок в ее рассказах о себе и реальных фактах, - пишет Экспресс Газета.
«Выясняется следующее. Во-первых, она не 1984 года рождения, а 1980-го. Это на самом деле она меняла документы. Официальные данные говорят о том, что она родом из Киева. Нет, она родом из Житомира, и родилась она в 80-м. То есть на четыре года она уменьшила себе возраст», — сообщил Суворкин в очередном выпуске своего YouTube-шоу.
Неоднократно озвучивалось, что у Марины два образование – она дипломированный юрист и актриса. Суворкину не удалось найти подтверждения тому, что эти дипломы – настоящие.
Удивительной кажется Антону и то, что Коташенко распродавала вещички через интернет. Казалось бы, это совсем не по статусу супруге известного и весьма обеспеченного человека.
«Мутная история, мне очень она интересна. Я не могу дождаться, докопаться до истины, будем продолжать наблюдать за этой информацией, очень интересно», - резюмировал блогер.
Наводчиком на дом вдовы Александра Градского Марины Коташенко мог быть уроженец Таджикистана, когда-то работавший на участке музыканта. К такому выводу пришли следователи после задержания первого подозреваемого в ограблении.