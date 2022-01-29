«Мы все разрулим!»: Дакота затопила соседей

Певица Рита Дакота сейчас отдыхает на Бали. Однако ее каникулы были сильно подпорчены известием о том, что в ее квартире прорвало трубу и были затоплены соседи на восемь этажей вниз.

Фото: Instagram Instagram

«Порадовали» певицу ее друзья, которые приехали в квартиру и сделали видео затопленной квартиры и подъезда.

Дакота извинилась перед пострадавшими соседями и пообещала по приезду разобраться в ситуации.

«Мы сейчас решаем, кто виноват в этом. Строители, управляющая компания или лично я. Если я (или мои строители) – мы все разрулим и покроем, разумеется.

Дорогие соседи. Простите меня, пожалуйста. Даже если это не моя вина – мне все равно очень и очень жаль»- написала звезда в инстаграме

В квартире в это время дожидался путешествующую хозяйку кот, которого, видимо, приезжали кормить ее друзья. Хвостатый жилец не пострадал – отсиделся на мягких диванах.

Ранее Рита Дакота заявила в своем Инстаграме, что «мир продюсеров и медиа-магнатов ушел в прошлое».