Лазарева: «Я тут увлеклась барами и танцами»

Татьяна Лазарева в микроблоге инстаграмма призналась, что в последнее время полюбила отдыхать в барах и ресторанчиках. И выложила видео, на котором показала, как она веселится и дурачится на танцполе.
«Я тут в последнее время увлеклась барами и танцами. Бар нашла один очень даже подходящий — там и стар, и млад, и коктейли, и музыка, и люди хорошие. Но вот что поражает в музыке: пляшут-то все и подпевают старым хитам, такое впечатление, что нового зажигательного никто ничего не написал из молодых, так и пляшем под „Дискотеку Аварию“, Агутина, Меладзе, и Шнура!»
Татьяна объяснила, что сама лично ничего не имеет против старых хитов. Но актриса удивлена, что нет подходящих молодежных исполнителей. Для себя она отметила только песню Валентина Стрыкало «Наше лето». И этот факт, по мнению Лазаревой, печален – у нее перспектива «умереть под Пугачеву и Любэ».
Фолловеры сообщили, что молодежь тоже любит песни прошлых лет.
«У меня дочь 15лет с удовольствием мне хвасталась "Тополиным пухом" от иванушек, и "Ночью" Губина. И всю нг ночь ждала в Голубом огоньке Шатунова с "Седой ночью". Вот...поспрашивала у детей, это они и слушают!»
Артистка Татьяна Лазарева объяснила развод с Михаилом Шацем своим нестабильным психическим состоянием. Как она заявила в очередном шоу на своем YouTube-канале Lazarevatut, из-за скачков настроения несколько лет назад ей пришлось начать пить таблетки.