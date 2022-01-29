Лазарева: «Я тут увлеклась барами и танцами»

«Я тут в последнее время увлеклась барами и танцами. Бар нашла один очень даже подходящий — там и стар, и млад, и коктейли, и музыка, и люди хорошие. Но вот что поражает в музыке: пляшут-то все и подпевают старым хитам, такое впечатление, что нового зажигательного никто ничего не написал из молодых, так и пляшем под „Дискотеку Аварию“, Агутина, Меладзе, и Шнура!»