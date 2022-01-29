Бородина показала свою новую квартиру на набережной

Ксения Бородина в сторис инстаграма похвасталась отремонтированной и обставленной двухкомнатной квартирой на одной из столичных набережных. Телеведущая приобрела жилье с шикарным видом из окна год назад, но, видимо, завершила благоустройство недавно.

Фото: Instagram Instagram

«Я никуда не переезжаю. Зачем мне переезжать из любимого дома в двухкомнатную квартиру?! Это просто была моя мечта — квартира на набережной — которую я осуществила год назад. Закрыла гештальт, как сейчас модно говорить», — сообщила Ксения.

Бородина собирается не останавливаться на достигнутом – в планах у 38-летней теледивы приобрести еще как минимум одни апартаменты.

«У меня, кстати, всегда в приоритете было жилье, а не тачка! Вот у нас любят купить крутую тачилу, а жить в съемной квартире», - призналась Ксения.

Подписчики часто спрашивают Бородину, где она купила тот или иной наряд и сколько он стоил. Общаясь с подписчиками в своем Instagram Бородина рассказала, что зеленая кофта с короткими рукавами от бренда Bottega Veneta стоила почти в 70 тысяч рублей, кашемировое пальто в клетку от Alexandre Vauthier — почти 210 тысяч.