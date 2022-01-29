Бритни Спирс станцевала в бикини на видео

На кадрах 40-летняя знаменитость подходит к камере в раздельном купальнике желтого цвета и начинает двигаться под музыку, демонстрируя свое тело. Под роликом она оставила следующий текст: «Этим летом я показываю некую деликатную особенность с участием "моей задницы"… И, поскольку большинство из вас знает меня хорошо, это может осветить ваш мир с подзаголовком "яблоки"! Ведь это единственное, что проливается на меня дождем… Я могла бы даже приготовить немного сока с этим наводнением… Но у меня есть два питомца, и, когда я уезжаю на некоторое время в одиночестве, я очень скучаю по ним, под моими костями таится тревога».