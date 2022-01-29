Гузеева считает, что девушки не должны любить бедных

Лариса Гузеева удивила публику, заявив, что не понимает, почему девушки должны любить необеспеченных мужчин. Об этом она сказала в эфире передачи «Давай поженимся!»
В гостях в студии был молодой миллионер из Майами, специалист в сфере IT-технологий, у которого, по его словам, никак не складывалась личная жизнь. 34-летний Давид хотел бы, чтобы его избранница любила его, а не его деньги. Однако жизненный опыт привел его к убеждению, что девушкам нужны его американский паспорт, статус и миллионы. У него был роман с русской дамой, которая «просто качала» из него деньги.
Телеведущая осудила такую позицию Давида.
«Вы же не переживаете, что вас могут полюбить за ваши голубые глаза, за то, что вы хорошо сложены. Тогда не переживайте, что у вас есть деньги! Это ваша заслуга, это ваш труд. Если вас отчасти и за это полюбят — это неплохо. А почему красивые девушки должны любить бедных? А за что их любить?» —заявила Гузеева.
Сама артистка, к слову, открыто признавалась, что всегда выбирала мужчин влиятельных и небедных.
В сети идет широкое обсуждение слов Ларисы Гузеевой. Судя по всему, наши девушки все еще верят в любовь без расчета.
Ранее Лариса Гузеева напророчила своей соведущей Розе Сябитовой скорую свадьбу после исполненного ею в эфире тверка.