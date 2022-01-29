Дочь Заворотнюк рассказала, как снималась в кино вместе с мамой

Анна Заворотнюк в сторис инстаграма рассказала подписчикам, что навсегда запомнила съемки в сериале «Моя прекрасная няня», куда ее мама привела на эпизодическую роль. Анастасия Заворотнюк тогда помогала дочери учить текст и готовиться к съемкам.

Фото: Instagram Instagram

Вышло так, что небольшой эпизод снимали почти целый рабочий день, но все равно у Анны, которая была тогда совсем ребенком, остались самые лучшие воспоминания об этом приключении.

«Я тогда текст учила вместе с мамой. Помню, что снимали долго — один небольшой эпизод занял часов семь. Но все равно было очень интересно, весело и необычно», - сообщила девушка.

Семья Анастасии Заворотнюк редко делится подробностями о самочувствии актрисы. На связь с обеспокоенными поклонниками по этой теме выходит изредка Анна Заворотнюк. Своим подписчикам она рассказала, что она надеется на благополучный исход.