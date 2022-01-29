Актера Николаева не пустили на вручение премии «Золотой орел»

Валерия Николаева, звезду сериала «День рождения буржуя», охрана не пропустила на «Мосфильм», где вручали премию «Золотой орел».

Фото: Instagram Instagram

Накануне на «Мосфильме» состоялось торжественное действо, собравшее весь цвет отечественного кинематографа. Звезды степенно походили по ковровой дорожке, позируя репортерам. Но без скандала все-таки не обошлось, пишет «Комсомольская Правда».

Охрана не пропустила в зал скандально известного актера – дебошира Валерия Николаева. Пропуска на вход или приглашения у него не было, однако Николаев хотел пройти как представитель прессы. После того, как Валерий понял, что охрана непреклонна, он стал просить помощи у коллег. Так, он обратился к Алексею Гуськову:

«Леш, проведи меня в зал!»

Гуськов даже не обратил внимания на просящего.

Николаев был разгневан.

«У меня бейджик «Пресса». Я хотел снять видео, чтобы опубликовать в Инстаграме. Но, видимо, это никому не надо. Да меня постоянно не пускают. Я же хулиган и бандит!», - заявил он.

Видеоролик с записью скандала попал в интернет. В частности, его выложил Телеграм-канал Super.ru.

Дурной славой Николаев обзавелся пять лет назад, когда в нетрезвом виде устроил массовое ДТП в центре Москвы, протаранив несколько машин и сбив полицейского. Получил 15 суток, но вновь принялся лихачить, был лишён водительских прав, но продолжал ездить за рулем.

В итоге Валерий был вынужден публично покаяться перед поклонниками. Свое поведение актер объяснил нервным срывом и депрессией.