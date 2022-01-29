Актера Николаева не пустили на вручение премии «Золотой орел»

Валерия Николаева, звезду сериала «День рождения буржуя», охрана не пропустила на «Мосфильм», где вручали премию «Золотой орел».
Накануне на «Мосфильме» состоялось торжественное действо, собравшее весь цвет отечественного кинематографа. Звезды степенно походили по ковровой дорожке, позируя репортерам. Но без скандала все-таки не обошлось, пишет «Комсомольская Правда».
Охрана не пропустила в зал скандально известного актера – дебошира Валерия Николаева. Пропуска на вход или приглашения у него не было, однако Николаев хотел пройти как представитель прессы. После того, как Валерий понял, что охрана непреклонна, он стал просить помощи у коллег. Так, он обратился к Алексею Гуськову:
«Леш, проведи меня в зал!»
Гуськов даже не обратил внимания на просящего.
Николаев был разгневан.
«У меня бейджик «Пресса». Я хотел снять видео, чтобы опубликовать в Инстаграме. Но, видимо, это никому не надо. Да меня постоянно не пускают. Я же хулиган и бандит!», - заявил он.
Дурной славой Николаев обзавелся пять лет назад, когда в нетрезвом виде устроил массовое ДТП в центре Москвы, протаранив несколько машин и сбив полицейского. Получил 15 суток, но вновь принялся лихачить, был лишён водительских прав, но продолжал ездить за рулем.
В итоге Валерий был вынужден публично покаяться перед поклонниками. Свое поведение актер объяснил нервным срывом и депрессией.
Валерий рассказал журналистам, что с ним такое происходит далеко не в первый раз.