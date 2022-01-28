Стас Михайлов попал в больницу

Певец Стас Михайлов перенес аппендицит. Об этом он рассказал в Instagram своей жены Инны Михайловой.
По словам певца, острое воспаление аппендикса произошло на Крещение. К счастью, в эту ночь Михайлов оказался дома, откуда его экстренно забрали в больницу.
«Мы не пропали. Просто год начался бурно... человек не застрахован от того, что может попасть в больницу — вот и со мной это произошло. Никогда не думал, что в 52 года в моей семье будем говорить, что у Стаса Михайлова аппендицит, тем не менее все позади», - успокоил поклонников певец.
Он также поблагодарил врачей за «быстрые, четкие и своевременные» действия.
Поклонники пожелали музыканту скорейшего восстановления.
«Слава Богу, все обошлось! Берегите себя!»; «Здоровья и скорейшего выздоровления!»; «Слава Богу, что все позади! Пожалуйста, никогда не болейте! Мы очень скучали и переживали Ваше отсутствие!» - отреагировали подписчики.
Ранее в больнице с обострением язвенной болезни желудка оказался олимпийский чемпион Евгений Плющенко.