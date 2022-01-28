В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
36 минут назад

Стас Михайлов попал в больницу

Певец Стас Михайлов перенес аппендицит. Об этом он рассказал в Instagram своей жены Инны Михайловой.

Стас Михайлов попал в больницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам певца, острое воспаление аппендикса произошло на Крещение. К счастью, в эту ночь Михайлов оказался дома, откуда его экстренно забрали в больницу.

«Мы не пропали. Просто год начался бурно... человек не застрахован от того, что может попасть в больницу — вот и со мной это произошло. Никогда не думал, что в 52 года в моей семье будем говорить, что у Стаса Михайлова аппендицит, тем не менее все позади», - успокоил поклонников певец.

Он также поблагодарил врачей за «быстрые, четкие и своевременные» действия.

Поклонники пожелали музыканту скорейшего восстановления.

«Слава Богу, все обошлось! Берегите себя!»; «Здоровья и скорейшего выздоровления!»; «Слава Богу, что все позади! Пожалуйста, никогда не болейте! Мы очень скучали и переживали Ваше отсутствие!» - отреагировали подписчики.

Ранее в больнице с обострением язвенной болезни желудка оказался олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители