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1 час назад

Денег не осталось совсем! Винокур о бедственном положении из-за отмены работы

Все больше и больше звезд жалуются на бедственное положение из-за непрекращающихся условий пандемии. Ранее о убытках грозно высказывались Валерия и Иосиф Пригожин, которые, несмотря на свои слова, не стали отказывать себе в отдыхе за рубежом в люксовых отелях Арабских Эмиратов. Сейчас к данной теме подключились Владимир Винокур и Николай Бандурин, доходы которых резко упали после происходящего в мире. «Работы нет действительно. Январь и февраль сейчас пустые полностью, в декабре тоже не было новогодних корпоративов», — высказался один из самых влиятельных и уважаемых юмористов российской индустрии.

Денег не осталось совсем: Винокур рассказал о бедственном положении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перемены в мире оказали влияние не только на Винокура, но и на жизнь членов его коллектива. Теперь артисты надеются только на одно: возможно, весной 2022 года меры безопасности ослабнут и тогда у звезд появится возможность вновь выступать на корпоративах, чаще появляться на ТВ и вернуть былые заработки.

«С концертами, конечно, беда. Их стало гораздо меньше. Сейчас у меня небольшой тур в Крыму. Можно сказать — это нормальная работа», — поддержал коллегу Николай Бандурин.

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