Денег не осталось совсем: Винокур рассказал о бедственном положении

Все больше и больше звезд жалуются на бедственное положение из-за непрекращающихся условий пандемии. Ранее о убытках грозно высказывались Валерия и Иосиф Пригожин, которые, несмотря на свои слова, не стали отказывать себе в отдыхе за рубежом в люксовых отелях Арабских Эмиратов. Сейчас к данной теме подключились Владимир Винокур и Николай Бандурин, доходы которых резко упали после происходящего в мире. «Работы нет действительно. Январь и февраль сейчас пустые полностью, в декабре тоже не было новогодних корпоративов», — высказался один из самых влиятельных и уважаемых юмористов российской индустрии.