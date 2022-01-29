Шнуров признался во лжи в клипе про мусор в Питере

«Я должен вам признаться, что обманул своих слушателей и зрителей. Да, в том самом клипе „Пока так“, есть неправда. Дело в том, что я совсем не умею играть на трубе, а только делаю вид. Да и записал песню накануне съемок, а в кадре только открываю рот. Но это никак не отменяет ***** (безобразия) творящегося в нашем городе», — написал Шнуров