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22 минуты назад

Шнуров признался во лжи в скандальном клипе про мусор в Питере

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что обманул своих слушателей в клипе «Пока так», поскольку, на самом деле, он не умеет играть на трубе. Об этом он написал в своем instagram-аккаунте.

Шнуров признался во лжи в клипе про мусор в Питере
Фото: URA.RUURA.RU

«Я должен вам признаться, что обманул своих слушателей и зрителей. Да, в том самом клипе „Пока так“, есть неправда. Дело в том, что я совсем не умею играть на трубе, а только делаю вид. Да и записал песню накануне съемок, а в кадре только открываю рот. Но это никак не отменяет ***** (безобразия) творящегося в нашем городе», — написал Шнуров

Ранее Шнуров снял клип «Пока так», в котором раскритиковал власти Санкт-Петербурга за некачественную уборку мусора и снега. Клип за сутки набрал 7 млн просмотров. После этого он выпустил клип «Покаянная», в котором в ироничной форме извинился перед городскими властями за критику.
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