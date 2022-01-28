Певица Рита Дакота затопила соседей в высотном ЖК

Певица Рита Дакота на восемь этажей вниз затопила соседей в высотном столичном ЖК. Артистка, которая в настоящее время находится на Бали, рассказала об этом на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

Дакота сообщила, что о случившемся ей написала соседка.

Певица также опубликовала видеозапись, где она со слезами говорит, что очень волнуется за оставшегося в квартире кота, так как "там везде вода". Друзья, приехавшие в квартиру певицы, сообщили, что "вода теплая". Певице также прислали видео кота, подтвердив, что с ним все хорошо.

По словам Дакоты, затопило восемь этажей.

Артистка опубликовала аудиозапись, где собеседница Дакоты рассказывает версию произошедшего. По ее словам, в общем коридоре дома есть общедомовой канализационный люк, и там находятся вентили от всех квартир.

"И кто-то выкрутил этот вентиль, я не знаю, ремонт кто-то делал из соседей и перепутали вентили, выкрутили твой. Или специально кто-то пришел - все, уже это не понять", - сказала собеседница певицы.

Дакота со своей стороны добавила, что сейчас решается, кто виноват в случившемся: строители, управляющая компания или она сама.