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1 час назад

Суд оштрафовал Сергея Зверева

Судья мирового участка Тверского района Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей шоумена и стилиста Сергея Зверева. Он должен выплатить сумму за поздно сданные отчеты о выборах в Госдуму, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Суд оштрафовал Сергея Зверева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Суд назначил штраф 20 тысяч рублей", - заявила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ксения Розина.

Напомним, чемпион Европы и мира по парикмахерскому искусству принимал участие в выборах в Госдуму от Бурятии, однако проиграл. В ходе своей кампании шоумен не раз выступал, в том числе проводил одиночные пикеты, в защиту Байкала и окружающей среды.

Уточняется, что Зверева привлекли по статье 5.17 КоАП РФ "Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума". Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 20 до 25 тысяч рублей.

Сам стилист написал в соцсетях, что считает обвинения неправомерными и готов предоставить чеки и почтовые штемпели, подтверждающие своевременную отправку данных в избирком.

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